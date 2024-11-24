Elazığ'da Sonbahar Kayısı Bahçelerinde Hazırlık - Son Dakika
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Elazığ'da Sonbahar Kayısı Bahçelerinde Hazırlık

Elazığ\'da Sonbahar Kayısı Bahçelerinde Hazırlık

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı üreticileri, sonbahar bakım çalışmaları ile yeni sezona hazırlanıyor.

24.11.2024 11:48
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Elazığ'da sonbahar güzelliğinin yaşandığı kayısı bahçelerinde üreticiler yeni sezona hazırlanıyor.

Kayısı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Baskil ilçesinde son bir yılda dikilen yeni fidanlarla kentteki kayısı ağacı sayısı 200 bin civarında artışla 1 milyon 300 bin seviyesine ulaştı.

Üreticiler, yorucu bir hasat sezonunun ardından sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanan kayısı bahçelerinde çapalama, budama, gübreleme çalışmaları yapıyor.

Gün içerisinde bahçelerindeki bakım işlerini yapan üreticiler, kayısı ağaçlarının altına kurdukları masalarda güzel manzara ve çay eşliğinde sohbet ediyor.

İlçede Karakaya Baraj Gölü çevresindeki binlerce kayısı ağacının sonbaharda sararan yapraklarının oluşturduğu renk tonları ile baraj gölünün maviliğinin bütünleştiği doğa manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Sonbaharda yapılan çalışmalar ağaçların verimi açısından çok önemli"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, kentte üretim alanlarındaki artışla beraber bu yıl 109 bin hektar alanda sofralık ve kurutmalık kayısı üretimi yapıldığını belirtti.

Üreticilerin, hasat sezonu sonrası sonbaharla birlikte kayısı bahçelerinde ağaçların güz bakımına yönelik çalışmaları yaptığını ifade eden Taşkesen, şöyle konuştu:

"İlimizde 1 milyon 300 bin civarında kayısı ağacıyla üreticilerimiz sonbaharda ağaçların dip çapalaması, gübreleme, budama gibi bakımlarını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Sonbaharda yapılan çalışmalar ağaçların verimi açısından çok önemli. Yaprak delen (çil) dediğimiz hastalığa karşı üreticilerimize bakır kaynaklı ilaçları kullanmalarını öneriyoruz."

Ağaçların daha iyi meyve tutması için bakım yapılıyor

Karakaya Baraj Gölü'ne kıyısı bulunan Bilaluşağı köyünün muhtarı İlhan Şimşek, kayısı yetiştiriciliğinin çok fazla emek istediğini ve zahmetli olduğunu kaydetti.

Sonbaharla birlikte ağaçların budanması, gübreleme, çapalama gibi işleri kısmen bitirdiklerini anlatan Şimşek, ağaçların daha iyi meyve tutması için bakımların yapıldığını söyledi.

Yorucu ve sıcak geçen hasat sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Şimşek, "Yorucu geçen hasat sezonunun ardından doğanın sarardığı sonbaharda ağaçlarımızın bakım işlerini huzurlu ve mutlu şekilde yapıyoruz. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var, inşallah önümüzdeki sezon daha bereketli olur." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Eren Aracı ise bu yıl sıkıntısız bir hasat dönemi geçirdiklerini belirtti.

Aracı, kayısı bahçelerinde sonbaharda çok güzel manzaralar oluştuğunu dile getirdi.

Emekli öğretmen İbrahim Şimşek de emekli olduktan sonra huzuru kayısı yetiştiriciliği yapmakta bulduğunu, özellikle sonbaharda doğanın sessizliği ile kayısı bahçelerindeki manzaranın insanın ruhunu dinlendirdiğini söyledi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu yaz sezonunda yoğun bir çalışma döneminden geçtik, artık sonbaharın güzellikleri ile işlerimizi yapıyoruz. 7 yıldır emekliyim, burada çok mutluyum. Özellikle benim gibi emekli olanlara yeni bir hayat yaşamak için böyle bir güzelliği tatmalarını tavsiye ederim. Gayet memnunum, mutluyum. Köylülerimle birlikte burada huzurlu bir şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Sonbahar Kayısı Bahçelerinde Hazırlık - Son Dakika

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