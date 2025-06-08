Elazığ\'da Taksi Alev Aldı, Sürücü Yaralandı

Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.
R.A, kullandığı 23 T 0086 plakalı taksisini Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında durdurdu.
İndiği aracın henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu R.A. yaralandı.
Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, aracın alev aldığı an bölgede bulunan otobüs durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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