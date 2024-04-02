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Elazığ'da tarımsal ekosistemler için önemli adım: Amerikan tuz çalısıyla ilk kez mera ıslahı başladı - Son Dakika
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Elazığ'da tarımsal ekosistemler için önemli adım: Amerikan tuz çalısıyla ilk kez mera ıslahı başladı

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Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aydıncık Köyü'nde 600 mera ıslah çalışması başlattı. İlk etapta 170 dekarlık alanda Amerikan tuz çalısı bitkisi ekilecek. Bu çalışma ile meraların verimliliği artacak, meracılık hayvancılığı geliştirilecek ve hayvanlığın sürdürülebilirliği sağlanacak.

02.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Elazığ'da tarımsal ekosistemler için önemli adım: Amerikan tuz çalısıyla ilk kez mera ıslahı başladı

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Elazığ'da meraların verimliliği artacak: İlk etapta 170 dekarlık alan ekime hazır

ELAZIĞ - Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aydıncık Köyü'nde 600 mera ıslah çalışması başlattı. Tarımsal ekosistemlerin iyileştirilmesi ve onarılması çerçevesinde pilot 3 ilden biri olan Elazığ'da ilk etapta 600 dekarlık mera alanında Amerikan tuz çalısı bitkisi toprakla buluştu.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlığı tarafından üretilen 19 bin adet tuz çalısı bitkisi, Elazığ'a getirilerek 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Aydıncık Köyü'nde yaklaşık 600 dekarlık alanda mera ıslah çalışması başlatıldı. Elazığ, Kahramanmaraş ve Malatya'nın pilot iller arasında yer aldığı bu proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, tarımsal ekosistemlerin iyileştirilmesi ve onarılması çerçevesinde ilk etapta toplamda Elazığ'da Amerikan tuz çalısı bitkisi 170 dekarlık bir alana ekileceğini kaydetti.

Elazığ'da ilk kez gerçekleştirilen mera ıslah çalışması ile kentte meraların istifade miktarının daha da arttırılması, meraların çoraklaşmasını önlenmesi, meracılık hayvancılığının geliştirilmesi ve meralarda otlatma ile kaba yem ihtiyacının karşılanarak hayvanlığın sürdürülebilir bir şekil kılınması hedefleniyor.

193 bin 500 hektarlık bir mera alanında tahdit işlemi tamamladıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, " Yakın zamanda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilimizin mera envanterini çıkardık ve kitap olarak yayınladık. Bu meralarımızın da yaklaşık 101 bin hektarlık kısmını ise tahsis işlemini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar da bu tahsis işlemlerimizi 60 bin hektar daha arttırmayı hedefliyoruz. Bugün de tarımsal ekosistemlerin iyileştirilmesi ve onarılması çerçevesinde bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi ile ilk kez ilimizde uygulanacak olan mera ıslah çalışmasını gerçekleştiriyoruz. İlimizdeki meraların istifade miktarını daha da arttırılması, meraların çoraklaşmasını önlenmesi meracılık hayvancılığının geliştirilmesi ve meralarda otlatma ile kaba yem ihtiyacının karşılanarak hayvanlığın sürdürülebilir bir şekil kılınması amacıyla ilk kez ilimizde Malatya ve Kahramanmaraş'ta da uygulanacak olan mera ıslah çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Elimde görmüş olduğunuz Amerikan tuz çalısı bitkisi ile üzerinde bulunmuş olduğumuz yaklaşık 600 dekarlık mera alanında ıslah çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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