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Elazığ'da tartıştığı kız kardeşini silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Rüstempaşa Mahallesi'nde M.D. ile kız kardeşi E.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.D, kız kardeşi E.G'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.G, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı M.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.