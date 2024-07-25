Elazığ'da tiyatrocu gençler İsrail'in zulmünü anlatmak için oyun sergiliyor - Son Dakika
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Elazığ'da tiyatrocu gençler İsrail'in zulmünü anlatmak için oyun sergiliyor

Elazığ'da bir tiyatro atölyesi bünyesinde faaliyet yürüten gençler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı duyurmak için hazırladıkları tiyatro oyununu köy köy, mahalle mahalle sergiliyor. Gençler, sanat aracılığıyla Gazze'de yaşananları anlatarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.

25.07.2024 12:18
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Elazığ'da tiyatrocu gençler İsrail'in zulmünü anlatmak için hazırladıkları 20 dakikalık oyunu sergilemek için köy köy, mahalle mahalle geziyor.

İsrail'in Gazze'de ve Refah'taki çadır kentlerde yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına toplumun farklı kesimlerinden tepkiler sürüyor.

Elazığ'da bir tiyatro atölyesi bünyesinde faaliyet yürüten bir grup genç de İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çekmek, Filistinlilerin yaşadığı acıyı duyurmak için "İşgal" adlı tiyatro oyunu hazırladı.

Gençlerin, köylerde ve mahallelerde sahnelediği 20 dakikalık oyun için 11'inci durakları Kuyulu köyü oldu.

"Sanatla Gazze'de yaşananları anlatıyoruz"

Tiyatro atölyesi sorumlusu Mahmut Yıldırım, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e zulmünün yıllardır sürdüğünü söyledi.

Bu zulmü tiyatro ile anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Oradaki çocukların, yaşlıların, kadınların zulüm görmesini istemiyoruz. Elimizden ne gelir diye düşündük. Tiyatro oyunu hazırladık. Tiyatro oyuncuları olarak en iyi yaptığımız sanatla Gazze'de yaşananları anlatıyoruz. Herkesin bu konuda elinden geleni yapması gerekir. Masum insanların, annelerin, babaların, çocukların nasıl çile çektiğini anlatmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerden olumlu tepkiler aldık. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz." dedi.

Tiyatrocu gençlerden Can Enis Deniz de Filistinlilerin yaşadığı acıyı herkesin bildiğini, bu acıyı bir de canlandırarak anlatıp farkındalık sağlamak istediklerini söyledi.

Bu oyun ile İsrail'e tepki de gösterdiklerini dile getiren Deniz, "Orada yaşananları hissettirmeye çalışıyoruz. Kentteki insanlar daha kolay ulaşabiliyor bu tarz bilgilere. Bu nedenle köydeki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım Filistin'deki zulüm biter de bu son gösterilerimiz olur." diye konuştu.

"Tiyatrodan çok etkilendik"

Kuyulu köyünde yaşayan 30 yaşındaki Damla Ateş de Filistin'de yaşanan soykırımın durdurulması gerektiğini belirtti.

Saldırıların devam ettiğini dile getiren Ateş, şunları söyledi:

"Filistin'de çocuklar ve kadınların öldüğünü duyuyoruz. Bunlar sürekli paylaşılıyor ama tiyatrocuların gelip o duyguyu yaşatması bizi ayrıca etkiledi. Çocukların öldüğü bir dünyada sessiz kalınmaması gerekiyor. Tiyatrodan çok etkilendik. Bundan sonra İsrail'in sattığı ürünleri de almayacağız."

2 çocuk annesi 41 yaşındaki Pınar Ateş de gençlerin tiyatro oyunu ile İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların zulüm gördüğünü ve orada yaşananları anlattığını dile getirerek, yaşanan zulmün sona ermesini istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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