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Elazığ'da Trafik Haftasında çocuklar doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından kurulan trafik parkurlarında çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrendi.

Elazığ'da Trafik Haftası çerçevesinde Cumhuriyet Meydanına İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri tarafından stantlar ile trafik parkurları kuruldu. Stantlarda ekipler cihazlarını tanıtarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kurulan parkurlarda akülü araçlara binen çocuklar, ekiplerin eşliğinde doyasıya eğlendi. Yetişkinlerin de en çok ilgisini çeken emniyet kemeri simülatörü oldu. 360 derece dönen araç içerisine binen vatandaşlar büyük heyecan yaşarken, ekipler emniyet kemerinin önemini vurguladı.

Emniyet kemeri simülatörüne binen Barış Çelik, "Araca bindik ve devrildiği an kontrol sizde olmuyor. İçerisi aşırı korkunç. Kemerimizi takmaya özen gösterelim. Kemeri takmadığımızda olacakları az buçuk simülasyonda ben yaşadım. Allah hepimizi korusun. Kemerimizi takalım kendimize dikkat edelim" dedi.

Trafik Haftasının çok eğlenceliği olduğunu dile getiren Yusuf Emir Şahin ise "Trafik polisleri geliyor ve eğlenceli şeyler yaptırıyor. Trafik lambaları vardı onların tuşuna basmama da izin verdiler. Bisikletli araçlar var ve binip sürüyorsun. Daha küçükler içinde akülü araçlar var. Çok güzel ve çok eğlendim" diye konuştu.