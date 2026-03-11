Elazığ\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 UBV 51 plakalı otomobil, Cip köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Karşı şeride geçip savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
