Elazığ\'da Trafikte Şaşırtan Tavuk Macerası

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Elazığ'da tavuk trafiğe çıktı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da araçların yoğun olduğu trafiğe çıkan sahipsiz bir tavuk, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir kişi tavuğu ezilmekten kurtardıktan sonra, hayvanı sahiplendi.

Sahipsiz bir tavuk trafiğin yoğun olduğu anda trafiğe çıktı. Tavuğu ezmemek için büyük bir çaba gösteren sürücüler zor anlar yaşarken, tavuğu kurtarmak için ise bir kişi yoğun bir çaba gösterdi. Hayvanı yakalamak için dakikalarca mücadele eden kişi, tavuğu trafikten uzaklaştırdıktan sonra yanına aldı.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.