Elazığ'da Usta Bulamıyor: 50 Bin Liraya İşçi Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Usta Bulamıyor: 50 Bin Liraya İşçi Yok

Elazığ'da oto tamiri sektörü, eleman bulamaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

05.05.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sanayi ustaları, 50 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor

İşçi olmadığı için sanayide ki araçlar geç teslim ediliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da oto tamiri sektöründe yetişmiş eleman eksikliği yaşanırken, ustalar 50 bin liraya işçi bulamadıklarını belirtti.

Elazığ'da maddi getirisi yüksek olmasına rağmen bazı mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesi işçi sıkıntısını beraberinde getirdi. İşverenler aylık 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak kalfa ve usta bulamamaktan yakınıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da oto tamiri sektöründe kalifiyeli eleman eksikliği sorunu gün geçtikçe artıyor. Mesleğin ustaları, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çekiyor. İşçi sıkıntısından dolayı müşterilerin araçlarının geç çıktığı oto sanayide 30 yıldır çalışan Zülfü Kantarcıoğlu, vatandaşların artık çocuklarını iş öğrenmek için sanayiye göndermediklerini ifade etti.

Çırakların yetişmediğini ifade eden kaporta ustası Zülfü Kantarcıoğlu, "Yaklaşık olarak, 30 yıldır sanayi sitesinde çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Zorlu iş şartları altında çalışıyoruz. Bulunduğumuz iş ortamı biraz sıkıntılı fakat mecburen bu sıkıntıya katlanıyoruz. Şu anda çırak bulamıyoruz. Çünkü çıraklar sanayi meslek okullarına kayıt ettirdiğimiz için, haftalık ücret bin 500 lira veriyoruz. Bin 500 de okul destek parası veriyoruz. Ne yazık ki kimse evladını iş öğrenmek için sanayiye göndermiyor. Bu yüzden de çırak yönünden sıkıntı çekiyoruz. Yaz döneminde öğrenciler yine geliyor. Ancak, bir şey öğretemiyoruz. Yaz tatili kısa olduğu için pek bir şey öğrenemiyorlar. Benim zamanımda, bir dükkanda beş çırak çalışırdı. İşi öğrenmek için ücretsiz çalışıyorduk. Ama şu anda para verdiğimiz halde çırak bulamıyoruz. Sanayide 15 bin çırak alıyor. 50 bin lira da Usta maaş alıyor. Öğle yemekleri, veriliyor. Çıraklar okullara gittikleri için sigorta uygulanmıyor. Ama ustaların sigortaları da ödeniyor. Hala usta ve çırak bulamıyoruz. İşçi fazlalığı olduğu zaman bir araç kapasitesi 10 gün ise 5 güne düşüyor. Araçlar daha erken teslim ediliyor. Şu anda tek olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. Takım ve malzemeleri kendimiz alıyoruz. Parça sökümünde yardım gerektiği zaman yardım edecek birisini bulamıyoruz. Sanayi Sitesinin hali şu anda kötü" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Usta Bulamıyor: 50 Bin Liraya İşçi Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:56:29. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Usta Bulamıyor: 50 Bin Liraya İşçi Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.