Elazığ'da Uyuşturucu Krizi: Polis Memuru Yaralandı, Şüpheli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Uyuşturucu Krizi: Polis Memuru Yaralandı, Şüpheli Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Uyuşturucu Krizi: Polis Memuru Yaralandı, Şüpheli Hayatını Kaybetti
25.07.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da uyuşturucu kullanan şüpheli, havaya ateş açtıktan sonra polis memurunu yaraladı ve vuruldu.

ELAZIĞ'da uyuşturucu kullandıktan sonra tabancayla havaya ateş açan, gelen ekiplerin ikna çalışmaları sırasında polis memurunu ayağından yaralayan Serkan Bay, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan şüpheli Bay, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanan Sefa Bay, yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddenin giriş ve çıkışları kapatılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, şüphelinin silahı bırakıp teslim olması için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatin sonunda yeniden ateş açan Bay, polis memuru Furkan P.'yi ayağından vurdu. Polis ekipleri tüm uyarılara karşın silahını bırakmayan Sefa Bay'ı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memuru ile şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Sefa Bay yaşamını yitirdi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgeye gelip incelemelerde bulundu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den olaya ilişkin bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibarıyla, tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, çevreye ateş etmeye başlayınca, polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallelimize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi ile ediyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Elazığ, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Uyuşturucu Krizi: Polis Memuru Yaralandı, Şüpheli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:40:26. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Krizi: Polis Memuru Yaralandı, Şüpheli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.