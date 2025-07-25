Elazığ'da Uyuşturucu Krizi: Polis Yaralandı, Şüpheli Öldü - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Krizi: Polis Yaralandı, Şüpheli Öldü

25.07.2025 12:21
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Uyuşturucu kullanan Serkan Bay, silahla havaya ateş açtı, polis memurunu yaraladı, daha sonra vuruldu.

ELAZIĞ'da uyuşturucu kullandıktan sonra tabancayla havaya ateş açan, gelen ekiplerin ikna çalışmaları sırasında polis memurunu ayağından yaralayan Serkan Bay, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan şüpheli Bay, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanan Sefa Bay, yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddenin giriş ve çıkışları kapatılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, şüphelinin silahı bırakıp teslim olması için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatin sonunda yeniden ateş açan Bay, polis memuru Furkan P.'yi ayağından vurdu. Polis ekipleri tüm uyarılara karşın silahını bırakmayan Sefa Bay'ı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memuru ile şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Sefa Bay yaşamını yitirdi.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgeye gelip incelemelerde bulundu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'den olaya ilişkin bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibarıyla, tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, çevreye ateş etmeye başlayınca, polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallelimize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi ile ediyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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