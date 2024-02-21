Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.E.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 11:15
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda M.E.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ile yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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