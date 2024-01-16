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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Palu ilçesinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplamda 742 gram toz esrar, 61 gram skunk, 5 fişek kubar esrar, 4 fişek metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 21'i uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:21
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Palu ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 742 gram toz esrar, 61 gram skunk, 5 fişek kubar esrar, 4 fişek metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılardan 21'i haklarında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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