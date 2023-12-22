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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 yolcu otobüsü ve bir yolcu treninde yapılan aramalarda toplamda 99,15 gram kokain, 15 gram metamfetamin ve 24,20 gram eroin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
22.12.2023 - 15:12,
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, 99,15 gram kokain ve 15 gram metamfetamin, bir yolcu treninde yapılan aramada ise 24,20 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Elazığ, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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