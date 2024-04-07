Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bingöl'den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçları durdurarak yapılan aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyon kapsamında araçlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

07.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl'den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu araçları kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, araçlarda bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Bingöl, Elazığ, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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