Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl'den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu araçları kent girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, araçlarda bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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