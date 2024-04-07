Elazığ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da aniden başlayan dolu yağışı, kent merkezinde ve Kozan ilçesinde trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, doludan korunmak için iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonucunda yollar beyaza büründü.