Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama

Güncel

ELAZIĞ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 Türk Lirası para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol karar şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,