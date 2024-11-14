Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama

Elazığ'da yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

14.11.2024 12:57
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ELAZIĞ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 Türk Lirası para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol karar şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: DHA

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