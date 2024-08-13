Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.