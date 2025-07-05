Elazığ\'da Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi Mevlit Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen Ö.A. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.