Elazığ\'da Yangın: Köylüler ve İtfaiye Ekipleri Mücadele Etti

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ELAZIĞ'ın Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde bir evde çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Köylüler hortumlarla su tutarak yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla köye vararak müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,