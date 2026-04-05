Elazığ\'da Yaralı Baykuş Tedavi Ediliyor

Elazığ'da kanadı kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.
Çayda Çıra Mahallesi'nde güvenlik görevlisi çalıştığı sitenin bahçesinde uçamayan baykuş gördü.
İncelediği kuşun kanadının kırık olduğunu fark eden güvenlik görevlisi, durumu Elazığ Belediyesi "153 Mobil Beyaz Masa"ya bildirdi.
Bölgeye gelen belediye ekiplerince teslim alınan baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?