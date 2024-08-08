Elazığ'da, yolcu otobüsünde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şok yol kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısımda narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.
Aramada, bir yolcuya ait valizde 7 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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