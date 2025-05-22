Elazığ'da Yük Treni Kazası

1) ELAZIĞ'DA YÜK TRENİNİN 5 VAGONU RAYDAN ÇIKTI

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3'ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3'ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.