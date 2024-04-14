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Elazığ'da zehirli kocabaş yılanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya Halkalı köyünde gezintiye çıkan bir kişi kayalık alanda Kocabaş yılanını fark etti. Bunun üzerine şahıs, cep telefonu ile o anları görüntüledi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık bir metre uzunluğu olduğu gördü. Yılan daha sonra sonra gözden kayboldu.

Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görüldüğü ve yarı zehirli olduğu öğrenildi.