Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 aracın çarpıştığı kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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