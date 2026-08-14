Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Elazığ'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.Ü'nün kullandığı 06 GHD 30 plakalı otomobil, Ö.K. yönetimindeki 23 LH 065 plakalı otomobil ve M.K. idaresindeki 23 FR 480 plakalı traktör, Nail Bey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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