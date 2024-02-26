Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Elazığ\'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Elazığ'da Malatya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle bir taksi devrildi ve bir otomobil kaldırıma çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından trafik kontrollü sağlandı ve araçlar kaldırıldı.

26.02.2024 03:45  Güncelleme: 03:48
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Elazığ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 T 0085 ve 23 T 0086 plakalı taksiler ile 23 K 3632 ve 23 BP 692 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazanın etkisiyle taksilerden biri devrildi, otomobillerden biri ise kaldırıma çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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