Elazığ'daki hain saldırının 10. yılı: Acı unutulmadı - Son Dakika
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Elazığ'daki hain saldırının 10. yılı: Acı unutulmadı

Elazığ\'daki hain saldırının 10. yılı: Acı unutulmadı
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Elazığ'da 2016'da PKK'nın bombalı saldırısında 3 polis şehit oldu, 217 kişi yaralandı. Saldırının olduğu alan millet bahçesine dönüştürüldü; vatandaşlar şehitleri anıyor, huzur içinde yaşamak istediklerini belirtiyor. Fail 2020'de etkisiz hale getirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 10 yıl geçti.

Bombalanan emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu alan, şehitler anısına millet bahçesine dönüştürülerek 6 yıl önce halkın hizmetine açıldı.

Millet bahçesini ziyaret edenler, şehitler için dua ediyor.

Saldırıdan yaralı kurtulan 4 çocuk babası 44 yaşındaki tır şoförü Abdulbasit Özdemir, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürlüğünün önünden aracıyla geçtiği sırada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

O gün ilk kez bu güzergahı kullandığını ifade eden Özdemir, "Aracım o esnada sağ tarafa adeta tampon oluşturdu. Bir gözümü kaybettim, vücudumda şarapnel parçaları halen duruyor. Devletimiz bize çok yardımcı oldu. Böyle bir devletimiz olduğu için çok şükrediyorum." dedi.

Özdemir, saldırının yaşandığı alanın millet bahçesine dönüştürüldüğünü belirterek, "Patlamanın olduğu yerdeyiz şu an. Devletimiz burada güzel, yeşillik alan oluşturdu. Bu da devletimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz"

Çalıştığı akaryakıt istasyonunda saldırıya tanık olan Selami Gökalp, 10 yıl önce yaşanan terör saldırısını unutmadıklarını belirtti.

Gökalp, şunları kaydetti:

"O gün şehitlerimiz, yaralılarımız oldu. Şehitlerimizi unutmuyoruz, o kara günü unutamıyoruz. Hala içimizde onların acısı ve sızısı var ama devlet ve millet olarak üstesinden geldik. O günün izlerini silmek için Emniyet Müdürlüğü binasının yerine devletimiz millet bahçesi yaptı. O günleri bir daha hatırlamak istemiyoruz, barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz."

Saldırının faili terörist etkisiz hale getirilmişti

İçişleri Bakanlığından 11 Haziran 2020'de yapılan açıklamada, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Firaz Amed" kod adlı İzzet Yiğit olduğunun tespit edildiği belirtilmişti. Teröristin, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırının faili olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'daki hain saldırının 10. yılı: Acı unutulmadı - Son Dakika

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