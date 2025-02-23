Elazığ'daki trafik kazasında Büşra Çinkılıç hayatını kaybetti

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BÜŞRA, KURTARILAMADI

Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Büşra Çinkılıç (29), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çinkılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,