BÜŞRA, KURTARILAMADI
Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden Büşra Çinkılıç (29), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çinkılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer 2 yaralının tedavisi devam ediyor.
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'daki trafik kazasında Büşra Çinkılıç hayatını kaybetti - Son Dakika
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