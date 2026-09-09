Elazığ'dan Erzincan'a 1 milyon 200 bin pullu sazan yavrusu gönderildi
Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen pullu sazan yavrularının dağıtımı başladı. İlk aşamada 1 milyon 200 bin yavru, balık stoklarını korumak ve yerel balıkçılığı desteklemek için Erzincan'a gönderildi; diğer Doğu Anadolu illerine de sırayla ulaştırılacak.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen pullu sazan yavrularının Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere dağıtımına başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üretim İstasyonunda yetiştirilerek ortalama 5 gram ağırlığa ulaştırılan pullu sazan yavrularının dağıtımının ilk aşamasında 1 milyon 200 bin yavru, su kaynaklarındaki balık stoklarının korunması ve yerel balıkçılığın desteklenmesi amacıyla Erzincan'a gönderildi.
İstasyonda yetiştirilen yavru balıkların, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla yapılan planlama doğrultusunda sırasıyla diğer illere de ulaştırılacağı belirtildi.
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