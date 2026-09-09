Elazığ\'dan Erzincan\'a 1 milyon 200 bin pullu sazan yavrusu gönderildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen pullu sazan yavrularının Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere dağıtımına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üretim İstasyonunda yetiştirilerek ortalama 5 gram ağırlığa ulaştırılan pullu sazan yavrularının dağıtımının ilk aşamasında 1 milyon 200 bin yavru, su kaynaklarındaki balık stoklarının korunması ve yerel balıkçılığın desteklenmesi amacıyla Erzincan'a gönderildi.

İstasyonda yetiştirilen yavru balıkların, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla yapılan planlama doğrultusunda sırasıyla diğer illere de ulaştırılacağı belirtildi.