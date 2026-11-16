Elazığ emniyeti, motosikletli polis hayranı Mehmet Anıl\'ın doğum gününü kutladı

Elazığ emniyeti, motosikletli polis hayranı Mehmet Anıl'ın doğum gününü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli polisleri seven Mehmet Anıl Yılmaz'a doğum günü sürprizi düzenledi. Yılmaz, motosikletli polis timleriyle buluşup polis motosikletlerini inceledi; ekipler pasta keserek yeni yaşını kutladı.
ELAZIĞ'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli polislere hayranlık duyan Mehmet Anıl Yılmaz'a doğum günü sürprizi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisleri ve özellikle motosikletli polis timlerini çok seven Mehmet Anıl Yılmaz'ın doğum günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama organize etti. Motosikletli polis ekipleriyle bir araya getirilen Yılmaz, çok sevdiği polis motosikletlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Polis ekipleri, doğum günü pastası keserek Mehmet Anıl'ın yeni yaşını kutladı.
Kaynak: DHA
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