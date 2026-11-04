Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Atıcı, Keban\'daki kervansarayda inceleme yaptı

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Atıcı, Keban'daki kervansarayda inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açıklamasına göre Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, Keban'daki tarihi Denizli Kervansarayı'nda incelemede bulundu. Atıcı, Denizli köyüne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kervansarayda incelemelerde bulundu.
Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, Keban ilçesindeki tarihi Denizli Kervansarayı'nda inceleme yaptı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atıcı'nın Denizli köyünü ziyaret ettiği belirtildi.
Atıcı, burada bulunan tarihi Denizli Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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