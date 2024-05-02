Elazığ'ın Baskil ilçesinde sağanak ve dolu zarara neden oldu - Son Dakika
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde sağanak ve dolu zarara neden oldu

Elazığ\'ın Baskil ilçesinde sağanak ve dolu zarara neden oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu. Sağanağın etkili olduğu köylerde derelerin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı, mezra yolları ve su şebekelerinde hasar meydana geldi. Ayrıca dolu da meyve ağaçlarına zarar verdi. Baskil Kaymakamı, zararların giderilmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

02.05.2024 12:57
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Sağanağın etkili olduğu Yukarı ve Aşağı Kuluşağı, Resulkahya, Karoğlu köyleri ve yakın bölgelerde derelerin taşması sonucu bazı tarım arazilerini su bastı, bazı mezra yolları ile içme ve sulama suyu şebekelerinde hasar meydana geldi.

Aydınlar köyü ve çevresinde etkili olan dolu da meyve ağaçlarına zarar verdi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, bölgedeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kundakçı, "İlçemizde yaşanan sağanak yağış sebebiyle zarar gören köy ve mera yollarımızda incelemelerde bulunduk. İl Özel İdaresi ekiplerimiz kapanan yolların açılması ve zarar gören yolların ve kapanan menfezlerin açılması için çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im afetlerden bizleri korusun." dedi.

Kaynak: AA

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