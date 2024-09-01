Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 23 ADJ 043 plakalı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Kuşçu Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?