Elazığ Karakoçan\'da ev yangınında çift hayatını kaybetti

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'ndaki 2 katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.