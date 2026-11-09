Elazığ Keban'da eski eşinin tüfekle öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ Keban'da eski eşinin tüfekle öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Elazığ Keban\'da eski eşinin tüfekle öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurulan 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadının cenazesi, köy mezarlığındaki alanda kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

Denizli köyünde 7 Kasım'da eski eşi A.P. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nazmiye Ö. için köy mezarlığındaki alanda cenaze namazı kılındı.

Nazmiye Ö'nün naaşı, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Olay

Denizli köyünde 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö'nün (56) evine giden A.P, yanındaki tüfekle kadına ateş etmiş, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay yerinden kaçan A.P, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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