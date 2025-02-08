Elazığ Lisesi, Aşçılık Öğrencilerine Uluslararası Deneyim Sunuyor - Son Dakika
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Elazığ Lisesi, Aşçılık Öğrencilerine Uluslararası Deneyim Sunuyor

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Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, donanımlı atölyeleri ve yurtdışı projeleri ile öğrencilere aşçılık alanında global kariyer fırsatları sunuyor. Okul, turizm sektörüne kaliteli eleman yetiştirmeyi hedefliyor ve öğrencilerine yurtiçinde ve yurtdışında aranan profesyoneller olma olanağı tanıyor.

08.02.2025 11:58
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Bu lise, aşçılık alanında uluslararası deneyim sunuyor

ELAZIĞ - Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, donanımlı atölyeler ve yurtdışı projeleriyle öğrencilerine aşçılıkta global kariyer fırsatları sağlıyor.

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2008 yılından bu yana turizm sektörüne kaliteli elemanlar yetiştiriyor. Okul, özellikle yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim verirken, öğrencilere aşçılık gibi farklı dallarda uzmanlık kazandırıyor. Okul Müdürü Sadrettin Bayram okullarında konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek hizmetleri gibi alanlarda öğrenci yetiştirdiklerini amaçlarının öğrencileri hem yurtiçinde hem de yurtdışında aranan profesyoneller haline getirmek olduğunu söyledi. Bayram, "Okulumuz, 2008 yılında eğitim öğretime açıldı. O günden bugüne turizm sektörüne aranılan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanı bulunmaktadır. Yiyecek ve içecek alanında görüldüğü üzere mutfak alanında özellikle aşçılık dalında öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. İlimize ve ülkemize yönelik ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yurtdışı projeleri ile öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Yetişen öğrencilerimizi turizm sektöründe aranılan eleman konumuna getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir iş bulabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Derslerin çoğunluğunun uygulamalı olduğunu belirten yiyecek içecek bölümü öğretmeni Süreyya Acar, " Öğrencilerle yoğun bir uygulama derslerimiz oluyor. Bütün günümüz daha çok mutfakta geçiyor. Fırıncılık, pasta ve ana meslek dersleri gibi farklı alanlarda çalışmalarımız var. Yoğun bir öğretim programımız var" diye konuştu.

Okulda sağlanan imkanlardan dolayı memnuniyetini dile getiren öğrencilerden Baran Arda, "Burada bize sundukları imkanlardan dolayı müdürümüze ve eğitimlerinden dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada donanımlı bir atölyede yaptığımız derslerde iyi eğitimler alıyoruz. Hollanda ve Antalya gibi yerlerde stajlar yaptım" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Sait Ortaç ise "Donanımlı atölyelerimiz var. Atölyelerimizde alanımızla alakalı güzel eğitimler alıyoruz. Onun yanı sıra yurtdışı projelerimiz var. Alanımızla alakalı yine eğitimler alıyoruz. Dil derslerimiz var. Üç farklı yabancı dil öğrenmemiz için eğitimlerimizi alıyoruz. Hedefimiz ileride dünyada aranılan bir aşçı başı olmak" dedi.

Yurtdışındaki eğitim fırsatlarından faydalanarak Kore'ye gittiğini belirten aşçılık bölümü öğrencilerden Sudem Kaya, "İşimi severek yapıyorum. Ayrıca okulumuzda yurtdışı projeler de mevcut. Yurtdışını görmek, gezmek büyük hayalimdi. Üç aylığına Kore'ye eğitim almaya gittim. Ayrıca burada öğrendiğimiz yemekler günlük hayatımızda da çok yardımcı oluyor. Korece dilini geliştirebilirsem yurtdışına çıkmayı planlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Güncel, Turizm, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Lisesi, Aşçılık Öğrencilerine Uluslararası Deneyim Sunuyor - Son Dakika

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