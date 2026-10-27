Elazığ Maden'de şarampole devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü AFAD kurtardı - Son Dakika
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Elazığ Maden'de şarampole devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü AFAD kurtardı

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Elazığ'ın Maden ilçesinde Kartaldere köyü mevkisinde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi ve araçta sıkışan sürücü yaralandı. AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Ü.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Kartaldere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ Maden'de şarampole devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü AFAD kurtardı - Son Dakika
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