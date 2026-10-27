Elazığ Maden'de şarampole devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü AFAD kurtardı

Elazığ Maden'de şarampole devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü AFAD kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Maden ilçesinde Kartaldere köyü mevkisinde kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi ve araçta sıkışan sürücü yaralandı. AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Ü.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Kartaldere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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