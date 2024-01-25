Elazığ Orman Bölge Müdürü Baskil Kaymakamını Ziyaret Etti

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı makamında ziyaret etti.

Kundakçı, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilçedeki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü üzerine bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Daha yeşil bir ilçe için çalışmalarının devam edeceğini anlatan Kundakçı, bu anlamda katkıda bulunan Çetiner ve ekibine teşekkür etti.

Çetiner'e, ziyaretinde, Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Necat Seyhan ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Akan Pınar ile İlçe Ağaçlandırma Şefi Gülseven Tosun da eşlik etti.