Elazığ Türkiye'nin En Ucuz Meyve Sebze Yiyeni

Başkan Gündüz: " Türkiye'de en ucuz meyve ve sebzeyi Elazığlılar yiyor"

-Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz:

"Elazığlı salatalık üreticilerimiz rahat olsun, dışarıdaki ürünler bitince onların malını da alacağız"

"Yaşanan don olayından dolayı, Elazığlılara fazla fiyat yansıtmayacağız"

ELAZIĞ - Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz, "Türkiye'de Adana ve Mersin dahil en ucuz meyve ile sebzeyi Elazığlılar yiyor. Bunu ispat etmeye de her zaman hazırım. Adana'da sivri biber Elazığ'dan 10-15 lira daha fazla. Sivri biber Adana'da çıkmasına rağmen burada daha ucuz" dedi.

Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz, yaşanan don olayından sonra Elazığ'da ki sebze ve meyve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde don olaylarından dolayı meyvede biraz sıkıntı olduğunu belirten Başkan Rıza Gündüz, "Sebzelerde herhangi bir sıkıntı yok. Biber ve salatalık fiyatları düştü. Domates biraz pahalı o da yeni mahsul seraların başlamasından kaynaklıdır. Birkaç güne kadar domates de bollaştıkça onun da fiyatı düşecektir. Meyve fiyatları da ufak ufak düşmeye başladı. Elazığ'da don olayından dolayı meyve fiyatları biraz yüksek olacak ama kavun ve karpuz yeriz. Türkiye'de Adana ve Mersin dahil en ucuz meyve ve sebzeyi Elazığlılar yiyor. Bunu ispat etmeye de her zaman hazırım. Adana'da sivri biber Elazığ'dan 10-15 lira daha fazla. Sivri biber Adana'da çıkmasına rağmen burada daha ucuz. Bizim buraya fazla mal geliyor. Elimizde bırakmak istemediğimiz için fiyatlar uygun oluyor. Salatalık üreticilerimiz bize; siz dışarıdan getiriyorsunuz, bizim burada ürünümüz para etmiyor diyor. Bizde kendilerinin düşmanı olmadığımızı Elazığ'da yetişen salatalığın buraya yetmediğini söyledik. Biz Elazığ'a dışarıdan salatalık getirmezsek salatalığın fiyatı 60 liraya kadar yükselir. Bu da tüketiciye yansıyacak. Elazığlı salatalık üreticilerimiz müsterih olsun, birkaç güne dışarı da üretilen salatalık bitecek. Biz yine kendilerinden alacak. Ben bir söz verdim, bu sene don olayından dolayı Elazığlılara fazla fiyat yansıtmayacağız. Kiraz Tokat'tan gelecek kilosu 100 liraysa 110 liraya satacağız. 140 liraya kesinlikle satmayacağız. Tekrar iddia ediyorum, Türkiye'de en ucuz meyve ve sebze Elazığ yiyor" ifadelerini kullandı.