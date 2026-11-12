Elazığ Valisi Hatipoğlu Ağın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Elazığ Valisi Hatipoğlu Ağın'da incelemelerde bulundu

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Elazığ Valisi Hatipoğlu Ağın\'da incelemelerde bulundu
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile Ağın Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile görüşen Hatipoğlu, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret eden Hatipoğlu, ardından beraberindekilerle Şehit Piyade Er Mehmet Ağgedik'in ailesini ziyaret etti.

Hatipoğlu, ayrıca esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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