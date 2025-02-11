Elazığ ve Tunceli İçin Deprem Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Elazığ ve Tunceli İçin Deprem Raporu Açıklandı

CHP'nin raporu, Elazığ ve Tunceli'de depremdirençliliği artırmak için öneriler sunuyor.

11.02.2025 17:47
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 22 milletvekilinden oluşan çalışma grubunun hazırladığı "Deprem dirençli kentler: Elazığ ve Tunceli" raporu açıklandı. Raporda, olası bir depreme karşı direncinin artırılması için her iki kentte "valilerin eş güdümünde kurum müdürleri, üniversite ve STK'ların yer alacağı bir kurul oluşturulması", Elazığ'ın 'afet ili' ilan edilmesi önerileri yer aldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 22 milletvekilinden oluşan çalışma grubunun hazırladığı "Deprem dirençli kentler: Elazığ ve Tunceli" raporu yayınlandı. Raporda, 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Elazığ ve Tunceli'de yapılan çalışmalar detaylı şekilde yer aldı. Raporda, Tunceli ile Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinin olası bir depreme karşı direncinin artırılması için izlenecek yol haritasına yer verildi.

Sadece binaların dayanıklılığını artırmak değil, aynı zamanda toplumsal bilinci güçlendirmek, kentlerin acil müdahale kapasitesini en yüksek düzeye çıkarmak ve kültürel mirasın geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan raporda, akademik verilerle sahadan toplanan bilgilere yer verildi. Raporda, merkezi idareden mahalli idareye, yurttaşlardan sivil topluma kadar tüm paydaşları ortak bir sorumluluk etrafında kenetlemesi gerektiği belirtildi.

İlgili bakanlıkların Elazığ ve Tunceli'de olası bir depreme karşı yapması gereken çalışmalara da yer verilen raporda, her iki şehrin valilerinin eş güdümünde kurum müdürleri, üniversite ve STK'ların yer alacağı kurul oluşturulması önerildi.

Tunceli ile Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde riskli alanların tespit edilmesiyle beraber hak sahipliği konusunda yasa ya da Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarılması önerilen raporda, Elazığ'ın ulaşım, sağlık, teknik müdahale, konaklama, madencilik, lojistik ve malzeme desteği sağlayabilmesi için "Afet Destek ve Lojistik İli" olarak ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Elazığ ve Tunceli İçin Deprem Raporu Açıklandı - Son Dakika

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