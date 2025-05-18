Elban'dan 19 Mayıs Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesinin, milletin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın, tarihin akışını değiştiren bir uyanış, milletçe küllerinden yeniden doğuşun simgesi olduğunu kaydeden Elban, şunları belirtti:

"Gazi Mustafa Kemal, Milli Mücadele'yi başlatırken gücünü doğrudan milletten almış, en büyük umudu ise gençliğe bağlamıştır. 19 Mayıs'ı gençliğe armağan eden Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.' sözleriyle de Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir.

Bugün, geçmişin köklü mirasından aldığı ilhamla geleceğe yön veren, değerlerine bağlı, çağın gerekliliklerini kavrayan ve hedefleri yüksek tutan bir gençlik görmekten büyük gurur duyuyoruz. Gençler, bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek aklın, vicdanın ve cesaretin temsilcileridir. Onların hayalleri ülkemizin ufkunu genişletecek, azimleri Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecektir."