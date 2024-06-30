Elbistan'da 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Elbistan'da 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ve eşi Şule Özdin Ünal tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanarak çocukları tebrik etti. Ünal, depremin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, etkinlikle depremin unutulmamasını ve çocukların güzel anılar biriktirmesini amaçladıklarını belirtti. Programa birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

30.06.2024 17:52
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ve eşi Şule Özdin Ünal tarafından evlatları Mehmet Selçuk ile depremzede çocuklar için Millet Bahçesi'nde düzenlediği etkinliğe telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sünnet olan çocukları tebrik etti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ın sevgili yavruları, bugün 300 kadar yavrumuzun sünnet merasiminde sizleri en kalbi duygularla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Bu sünnet merasiminin tüm aileler için hayırlara sevile olmasını Allah'tan diliyor ve böyle güzel bir merasimle sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu vesileyle ben yavrularımızın gözlerinden öperken böyle bir sünnetin yerine gelmiş olmasını da şahsım milletim adına en kalbi duygularla sevinerek sizleri gözlerinizden öpüyorum."

Programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Ünal ise depremin en acı etkilerini çocukların yaşadığını söyledi.

Organizasyon aracılığıyla 6 Şubat 2023'teki depremin acılarını bir nebze de olsa unutturmak istediklerine işaret eden Ünal, "Hepimiz için asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük acıların, büyük yıkımların yaşandığı ve acıyı paylaşmanın merhem olduğu, birlikte bir 80 gün geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, devletimiz ve milletimiz bizi bir gün olsun burada yalnız bırakmadılar ama depremin en çok acısını çocuklarımız yaşadı. Çocuklarımız çekti. Biz istedik ki, çocuklarımız bugün 6 Şubat'ın üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra bugün bir araya gelsinler ve onların gönüllerince eğleneceği aslında bir çocuk şenliği düzenleyelim istedik." dedi.

Bir çocuğa verilecek en büyük armağanın, onun hayatında tatlı, güzel, mutlu, heyecanlı bir anı bırakmak olduğunu dile getiren Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün çocuklarımızın hayatında güzel bir anıları olacak. Güzel bir hatıraları olacak. Diğer taraftan da deprem bölgemize tekrardan bir dikkat çekmek istedik. Deprem unutulmasın istedik. Depremzede vatandaşlarımız bizim her gün her an yanlarında olduğumuzu bilsinler. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız her toplantıda mutlaka bakanlarına deprem bölgesini sorar ve deprem bölgesinde yaşananları tek tek takip eder. Hamdolsun deprem bölgemizde Kahramanmaraş'ımızda özellikle yaralar büyük oranda sarıldı. Kalıcı konutlarımız büyük oranda tamamlandı. Büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyeleriyle beraber hızla yaraları sarmaya devam ediyorlar ama evler yapılır, hastaneler, binalar, yollar hepsi yapılır. Önemli olan onun içindeki insanın gönlünü yapmaktır. O insanın kalbini kazanmaktır. Bu çocuklarımızın bu güzel evlatlarımızın geleceğini inşa etmektir. O yüzden buradan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."

Mahir Ünal, dünyanın en büyük zenginliğini, insanın sevdikleriyle bir arada olması şeklinde tanımladı.

Bir çocuğa sevgiyle sarılmanın ne kadar kıymetli olduğunu, depremde çocuğu enkaz altında kalan bir annenin en iyi anlayacağını ifade eden Ünal, "O yüzden çocuklarımızın kıymetini bilelim. Onlara sımsıkı sarılalım. Onları daha çok sevelim. Onların gözlerinin içerisine sevgiyle bakalım lütfen. Çünkü asıl ilgilenmeniz gereken bu güzel fidanlar. Onlara sevgimizi verelim onlara şefkatimizi verelim. Onlara merhametimizi verelim. Tabii ki ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tabii ki birlikte beraberce onlarla güzel günler yaşayacağız ama kardeşlerim sevgisiz olmaz. Tekrardan bugün sünnet merasimi gerçekleşen tüm anne babalarımızın ve evlatlarımızın bugününü tebrik ediyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Allah tüm evlatlarımızın birlikte düğünlerini de inşallah bize göstersin mürüvvetlerini de bize göstersin. İnşallah evlatlarımızı Rabb'im bizim için göz aydınlığı kılsın kardeşlerim." diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanmış ikramlıkların tadına bakarak kurulan parkta doyasıya eğlendi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Elbistan Belediye Erkan Gürbüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elbistan'da 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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