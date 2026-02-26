Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti - Son Dakika
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Deprem uzmanından Kahramanmaraş\'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
26.02.2026 21:31
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir. Buna benzer büyüklükteki depremler bölgede meydana gelebilir" açıklamasında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin artçılarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

SÖZBİLİR'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, 47 büyüklüğündeki depremin Elbistan'ın 5 kilometre kuzeyinde meydana geldiğini belirtti.

"6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARTÇISI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Sözbilir, şunları kaydetti: "Bu deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı ile ilişkilidir. Bu özellikleriyle deprem ikinci ana şokun artçı depremi olarak değerlendirilebilir. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra şimdiye kadar artçı deprem sayısı 100 bini bulmuş durumda. Buna benzer büyüklükteki depremlerin belirli bir süre daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Hatay gibi illerimizde devam etmesi beklenmektedir."

HALKA ÇAĞRIDA BULUNDU

Buna benzer büyüklükteki depremlerin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmasının beklenmediğini ifade eden Sözbilir, halkın panik yapmaması, deprem anında belirli bir afet bilinci düzeyinde gerekenleri yerine getirmesinin önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Sallayın bakalım????Ya tutarsa?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
