Elbistan'da 66 Yaşındaki Adam Bahçesinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Elbistan'da 66 Yaşındaki Adam Bahçesinde Ölü Bulundu

Elbistan\'da 66 Yaşındaki Adam Bahçesinde Ölü Bulundu
22.06.2026 21:41
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Boyraz Ali Koç, bahçesinde ölü bulundu. Ölüm nedeni için adli tıp incelemesi başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 66 yaşındaki Boyraz Ali Koç, bahçesinde ölü bulundu.

Akören Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Koç'tan bir süre haber alamayan yakınları, ev çevresinde arama yaptı. Arama sonucunda Koç, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA

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