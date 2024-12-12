Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş Elbistan'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

12.12.2024 17:46
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 06 TEU 98 plakalı otomobil, Elbistan- Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 31 E 4030 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Mehmet Katı'nın (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Katı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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