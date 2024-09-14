Elbistan'da Uluslararası Karakucak Güreş Festivali - Son Dakika
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Elbistan'da Uluslararası Karakucak Güreş Festivali

Elbistan\'da Uluslararası Karakucak Güreş Festivali

Elbistan'da 3 ülkeden 275 sporcunun katıldığı Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

14.09.2024 23:17
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Uluslararası Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen karakucak müsabakaları, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıysa başladı.

Festivalde Türkiye ile Azerbaycan ve İran'dan yaklaşık 275 güreşçi mücadele etti.

Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, festivalde yaptığı konuşmada, güreşin bir ata sporu olduğunu hatırlattı.

Elbistanlılarla gurur duyduğunu belirten Demirel, "Er meydanı ve güreş sporu, tarih boyunca milletimizin ilgi gösterdiği bir spor dalı olmuştur. Bu güzel organizasyonu bize ilettikleri için teşekkür ediyorum. Katılan herkese tekrardan şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de güreşin, Türk kültürünün ve tarihinin bir parçası olduğunu söyledi.

Küçük, büyük, başaltı ve başpehlivan gruplarında mücadele edilen festivalde, karakucak güreş ağası olarak Nurettin Kılıç seçildi.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, finalde Fatih Yaşar'ı yenen Osman Göçen Başpehlivan oldu.

Kaynak: AA

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