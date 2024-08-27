Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın Ulus Eldeş Barajı'nın yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılarak su tutma işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bartın'ın Ulus ilçesinde bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

27.08.2024 12:53
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Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın Ulus Eldeş Barajı'nın yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılarak su tutma işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve devreye alınan Eldeş Barajı'nın bölge tarımının can damarı olacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, DSİ Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını vurguladı.

Kurumun sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığına dikkati çeken Yumaklı, bu amaçla son 21 yılda bin 367 baraj inşa edildiğini belirtti. Bu yatırımlardan birisi olan Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda enerji kırıcı havuz, vana odası, dolusavak köprüsü ve yol destekleme duvar imalatları tamamlandığını ifade eden Yumaklı, tesiste su tutma aşamasının gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Bakan Yumaklı, Eldeş Barajı'nda baraj imalatının tamamlandığını dile getirerek, "Şu anda sulamaya ait imalatlar devam ediyor. 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 100'ünü tamamladık ve su tutma işlemini gerçekleştirerek barajı işletmeye aldık" dedi.

Toplam bin dekar araziye can suyu verecek Eldeş Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını dile getiren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Baraj sayesinde Uluslu çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak, Bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek böylece kazançları artacak. Üreten herkesin yanında olmak bizim asli görevimizdir. Bu dev yatırımımızın başta Bartın olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu tesisimizin yörenin bereketli topraklarına bereket katacağına yürekten inanıyorum."

839 bin 830 metreküp su depolanacak

Temelden yüksekliği 46,25 metre olarak projelendirilen Ulus Eldeş Barajı, gövdesi dolgu beton tipinde projelendirildi. 839 bin 830 metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, bin dekar araziye sulama suyu verecek.

Kaynak: İHA

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