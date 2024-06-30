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(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, mesken aboneleri için yarından geçerli olmak üzere elektriğe yapılan yüzde 38'lik zam, yurttaşlarda umutsuzluğa yol açtı. Ankara'da bir emekli yurttaş, "Elektrik temel tüketim kaynağımız ve yüzde 38'lik bir zam çok fazla. 55 yıl boyunca ülkem için çok umutluydum ama şu an hiç umudum kalmadı. O kadar zor şartlarda yaşıyorum ki" diyerek umutsuzluğunu dile getirdi.

EPDK, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle elektriğe zam yaptı. EPDK'dan yapılan açıklamada, nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

Elektrik fiyatlarına yapılan zam yurttaşlarda umutsuzluğa neden oldu. ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzatttığı yurttaşlar, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların daha da artacağını ifade etti.

Çok zor şartlarda yaşadığını belirten bir vatandaş, "Bu zammı özellikle bu şartlarda biz emekliler için çok şanssız bir zam olarak değerlendiriyorum. Şu anki geçim şartlarımız çok zor. Asgarinin çok altındayız. Elektrik temel tüketim kaynağımız ve yüzde 38'lik bir zam çok fazla. 55 yıl boyunca ülkem için çok umutluydum ama şu an hiç umudum kalmadı. O kadar zor şartlarda yaşıyorum ki ve benim gibi binlerce insan var. Bilmiyorum nasıl oalcak ama hiç umutlu değilim" diye konuştu.

"Kısaca 'ölün' diyorlar bize"

Bir başka yurttaş da "Kısaca 'ölün' diyorlar bize. İki yıldır istediğimiz hiçbir şeyi alamıyoruz. Kirayı ödemek için bin takla atıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne destek olmak için gitmiştim. Şimdi de düzenlenen mitinglere katılmak istiyorum ancak gitme olanağımız yok. Umarım insanlar artık uyanır ve 'ne oluyor?' diye sorar" şeklinde konuştu.

"İlerde bir şeylere sahip olmamız çok zor"

Yapılan zamlarla geçinmenin daha da zorlaştığına işaret eden bir başka yurttaş da "Tek başıma geçinebiliyorum ama ilerde bir şeylere sahip olmamız çok zor. Temmuz ayında memurlara zam gelecek. Asgari ücretlilere ve emeklilere yok. Memurların maaşlarına gelecek zammın ürünlere gelen zammı kapatacağını ancak asgari ücretlilerin ve emeklilerin zorlanacağını düşünüyorum yeni zamlarla birlikte" dedi.

"Bekar evinde biz 8-10 kişi kalıyoruz. Gene de ay başı geldiğinde zarardayız"

Bir evde 8-10 kişi kaldıklarını anlatan bir öğrenci ise "Yüzde 38'lik bir zam çok fazla. Bu zam biz öğrencileri de çok olumsuz etkileyecek. Bekar evinde biz 8-10 kişi kalıyoruz. Gene de ay başı geldiğinde zarardayız. Borca çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağrı'dan Ankara'ya ailesine destek olmak için çalışmaya geldiğini aktaran bir yurttaş ise "Aile evine katkı sağlamak için buraya çalışmaya geldim. Ancak kendimizi doyurabiliyoruz. Evdekiler para bekliyor ama gönderemiyoruz. Zor geçiniyoruz" diye konuştu.

Bir başka yurttaş, "Artık alıştık zamlara. Her şeye zam yapıyorlar. Asgari ücrete de zam 6 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladılar. Enflasyonla maaş artışları orantılı gitmiyor" dedi.

"Hep kredi kartlarından harcıyoruz"

Sürekli kredi kartlarıyla harcama yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen bir yurttaş, "Ben emekliyim geçinemiyorum. Kiram 17 bin lira, maaşım 11 bin lira. Hep kredi kartlarından harcıyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek" şeklinde konuştu.

Hükümet değişmeden sorunların çözülmeyeceğini ifaden bir vatandaş da "Alıştık artık. Bu hükümet değişmediği sürece yapacak birşey yok. 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.