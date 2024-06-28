Elektriğe yüzde 38 zam yapıldı

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(ANKARA)- Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), meskenlerde kullanılan elektiriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 38 oranında zam yapıldığını bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli omak üzere elektriğe zam yapıldı. Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektör abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapılmıştır" denildi.